О смерти бизнесмена стало известно 15 сентября

Владимир Сиротинский, супруг Ирины Хакамады, известного политического деятеля и экономиста, скончался из-за проблем с сердцем. Об этом стало известно сегодня, 15 сентября.

Сиротинский был главой известной образовательной платформы по изучению иностранных языков Lingualeo. 15 сентября Хакамада опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новость о том, что "он ушел". Политик прикрепила в сториз ссылку на музыкальную композицию, автором которой был ее покойный супруг.

"Последний сэт мужа", – пояснила Хакамада.

Как пишет Super.ru, информацию о смерти бизнесмена позднее подтвердила представитель Хакамады.

У Ирины Хакамады родилась в браке с Сиротинским дочка Мария. Сейчас девушке 24 года.

Сам Сиротинский родился в 1956 году в Москве. Окончил в родном городе авиационный институт. Для Хакамады брак с Владимиром стал четвертым в ее жизни.

Ранее экономист рассказала в эфире "Судьбы человека" о браке с Сергеем Злобиным, который был вторым супругом в ее жизни.