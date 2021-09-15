Звезда ответила на нападки экс-солистки "Миража"

Недавно информационное пространство потряс новый скандал. Бывшая солистка некогда популярной музыкальной группы "Мираж" Наталья Гулькина обвинила Аллу Пугачеву в уничтожении других певцов. Примадонна молчать не стала и ответила обидчице.



Претензия Гулькиной заключалась в том, что Алла Борисовна якобы по щелчку пальцев может выгнать с российской эстрады начинающего артиста. Наталья уверяла, что без расположения Примадонны делать в отечественном шоу-бизнесе нечего. Мол, та одним звонком может поставить крест на карьере певца или певицы.

Такой черный пиар явно не пришелся по вкусу исполнительнице хитов "Женщина, которая поет", "Миллион алых роз", "Позови меня с собой" и других. Пугачева редко вступает в полемику с многочисленными ненавистниками, однако на этот раз решила ответить.

"Ничего со мной не сделать Вам. Не врите и будете здоровее", – написала на личной странице в социальной сети королева отечественной эстрады.

Там же Алла Борисовна поблагодарила издание "Московский комсомолец" и журналиста Артура Гаспаряна за статью, в которой он заявил, что подобные жалобы преследуют одну цель – получить популярность за счет имени Пугачевой.

За честь советской и российской знаменитости вступились коллеги по звездному цеху и простые фанаты ее безусловного таланта.

"Великая и недосягаемая", "Лучшая женщина Алла Борисовна, вы прекрасна! Спасибо за творчество", "Все, кто говорит негатив, они даже не достойны Вашего внимания!", "Как же я вас уважаю: за ваш характер, за ваше творчество, за ваш талант. Люди, прежде чем кого-то осудить: наденьте обувь этого человека и пройдите его путь!" – пишут комментаторы.



Кстати, недавно на обвинения Гулькиной ответил супруг Пугачевой Максим Галкин. Юморист назвал скандальное заявление "очередной глупостью".