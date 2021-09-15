Обнародованная фотосессия была сделана 32 года назад

Чувство ностальгии по ушедшим годам никому не чуждо. Сегодня, 15 сентября, юморист из шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев поделился с многочисленными фанатами снимками тридцатилетней давности.



Известный российский комик опубликовал фотографии со времен, когда он был членом студенческого строительного отряда. Артист рассказал, что архивные фотографии частенько используются во время выступлений "Уральских пельменей".

Снимки датируются 1989 годом. Сергей был большим модником и отслеживал последние тенденции. В те годы самая продвинутая молодежь носила знаменитые джинсы-варенки. Именно в них красуется на нескольких снимках Исаев. Прическа нынешней звезды российской эстрады заслуживает отдельного упоминания. Буйные кудри не только покрывают голову молодого человека, но и спускаются вниз по шее.

Также Исаев поделился кадрами трудовых будней. На одной из фотографий молодой человек, раздевшись до пояса, принимает кирпич от товарища по отряду. На другом снимке парень грузит щебенку.

Поклонники знаменитости были в восторге от возможности полюбоваться на прославленного артиста из "Уральских пельменей" в юном возрасте.

"Сережа, а это кудри свои у Вас? Прям крутой-крутой пацан! Процветания нашим "Пельмешкам!", "Брэд Питт в молодости", "Какой красавец!", "А вы ничуть не изменились", "Красавчик! Какие локоны!", "Какой клевый!" – рассыпаются в комплиментах интернет-пользовательницы.

Кстати, недавно актриса Юлия Михалкова рассказала о своем отношении к знаменитому юмористическому шоу.