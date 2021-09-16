По цене квартиры: сколько берут за один концерт популярные российские артисты

Григорий Лепс. Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com Моргенштерн. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com Баста. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Артур Пирожков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Знаменитости оценивают свое появление на празднике в несколько миллионов рублей

В пандемию COVID-19 многие звезды переключились на частные корпоративы. Они с удовольствием приезжают на различные мероприятия, только просят за это кругленькую сумму денег. Расскажем, сколько зарабатывают артисты, пользующиеся огромной популярностью в нашей стране.

Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com

Самой дорогой звездой оказался Григорий Лепс. За то, чтобы вживую услышать хит "Самый лучший день" на своем празднике, придется заплатить около семи миллионов рублей.

Моргенштерн

Моргенштерн. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн считается одним из самых популярных современных исполнителей. Его песни звучат из колонок практически каждого подростка. Несмотря на молодой возраст – а шоумену всего 23 года, он оценивает корпоративы со своим участием в пять миллионов рублей.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Исполнительница хита "Спектакль окончен" берет за частные мероприятия от четырех до шести миллионов рублей, передает "Комсомольская Правда".

Баста

Баста. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, тоже входит в список популярных отечественных исполнителей. Чего только стоит его песня "Сансара", которая пришлась по душе как молодому, так и взрослому поколениям. Чтобы услышать полюбившиеся многим композиции на юбилее, свадьбе или другом празднике, нужно заплатить около пяти миллионов рублей.

Артур Пирожков

Артур Пирожков. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Концерт Александра Ревы, известного также под творческим псевдонимом Артур Пирожков, стоит от трех до четырех миллионов рублей.  

Ранее "Утро.News" рассказало, сколько зарабатывают на корпоративах Алла Пугачева, Земфира, Максим Галкин и Ирина Аллегрова. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"

В Незалежной пожаловались на недогруженность советской трубы топливом

"Изумительная работа": роскошный дворец главы Таджикистана поразил Лукашенко

Батька не стал скрывать свои восторги от богатств соседа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей