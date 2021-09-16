Знаменитости оценивают свое появление на празднике в несколько миллионов рублей

В пандемию COVID-19 многие звезды переключились на частные корпоративы. Они с удовольствием приезжают на различные мероприятия, только просят за это кругленькую сумму денег. Расскажем, сколько зарабатывают артисты, пользующиеся огромной популярностью в нашей стране.

Григорий Лепс

Самой дорогой звездой оказался Григорий Лепс. За то, чтобы вживую услышать хит "Самый лучший день" на своем празднике, придется заплатить около семи миллионов рублей.

Моргенштерн

Скандально известный рэпер Алишер Моргенштерн считается одним из самых популярных современных исполнителей. Его песни звучат из колонок практически каждого подростка. Несмотря на молодой возраст – а шоумену всего 23 года, он оценивает корпоративы со своим участием в пять миллионов рублей.

Полина Гагарина

Исполнительница хита "Спектакль окончен" берет за частные мероприятия от четырех до шести миллионов рублей, передает "Комсомольская Правда".

Баста

Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, тоже входит в список популярных отечественных исполнителей. Чего только стоит его песня "Сансара", которая пришлась по душе как молодому, так и взрослому поколениям. Чтобы услышать полюбившиеся многим композиции на юбилее, свадьбе или другом празднике, нужно заплатить около пяти миллионов рублей.

Артур Пирожков

Концерт Александра Ревы, известного также под творческим псевдонимом Артур Пирожков, стоит от трех до четырех миллионов рублей.

Ранее "Утро.News" рассказало, сколько зарабатывают на корпоративах Алла Пугачева, Земфира, Максим Галкин и Ирина Аллегрова.