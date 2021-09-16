Певец недавно вернулся в Россию из Египта

В одном из недавних интервью Андрей Губин пожаловался на свое здоровье. Певец отметил, что не смог избавиться от старых проблем. Друзья артиста рассказали, как он чувствует себя на данный момент.

Некоторое время Губин находился в Египте. Там исполнитель хита "Девушки как звезды" активно занимался лечением спины. К сожалению, ни физические нагрузки, ни специальная терапия не дали никакого результата. В итоге Андрей вернулся в Россию в плохом состоянии.

Фото певца, распространившееся по Сети, напугало многочисленных поклонников, ведь на нем он выглядел изнеможенным и слишком худым. Его приятель Владимир Бурмяков объяснил – Губин сбросил лишние килограммы благодаря занятиям спортом и правильному образу жизни.

Другой друг звезды, музыкант Тарас Ващишин, подтвердил, что Андрей действительно не смог избавиться от старого недуга.

"Со здоровьем у Андрея все как было, но он молодца! Держится", – отметил он.

Несмотря на проблемы со здоровьем, исполнитель продолжает заниматься творчеством. Он пишет песни и готовится к выпуску новых композиций, передает "Московский комсомолец".

Артист живет в Москве вместе со своей возлюбленной. Имя избранницы Андрей предпочитает держать в секрете. Возвращаться к концертной деятельности Губин пока не горит желанием. Однако преданные поклонники продолжают верить, что однажды певец снова выйдет на сцену.