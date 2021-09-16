Курс рубля
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
- Рублю предсказали девальвацию
- Россияне бросились скупать доллары из-за страха - эксперт
Первая жена Александра Шоуа Светлана в одиночку воспитала их общую дочь Майю. Певец ушел из семьи, когда наследнице было всего полтора года. Женщина не ожидала такого поступка со стороны избранника, ведь однажды она буквально вытащила его с того света.
Когда Александр и Светлана уже состояли в отношениях, музыкант столкнулся с тяжелой болезнью. Однако попасть в больницу Шоуа не мог, поскольку у него не было ни российского гражданства, ни прописки в Москве. К слову, артист являлся уроженцем Абхазии, а его возлюбленная – коренной москвичкой.
Женщина прекрасно понимала, что ситуация серьезная. Тогда она решила уговорить своих родителей прописать исполнителя в их квартире. Родные Светланы пошли ей навстречу. Шоуа оформили паспорт гражданина РФ, а также сделали необходимую прописку.
Получив документы на руки, Александр смог обратиться к врачам. В итоге музыканта госпитализировали.
"Долго лечился, моя мама доставала ему дефицитные тогда лекарства", – отметила Светлана.
К счастью, артист смог побороть недуг. Через некоторое время дела у него пошли в гору – Шоуа начал строить певческую карьеру. Как только он пережил первые успехи, то стал постепенно отдаляться от жены и ребенка, передает News.ru.
С какого-то момента Александр и вовсе перестал появляться дома. Певца больше не волновали бытовые проблемы и вопросы, связанные с воспитанием дочери. Он был всецело поглощен любимой работой. Светлане ничего не оставалось, как разорвать эти отношения.
Ранее артист пожаловался на сложные отношения с наследницей.
Власти ожидают запуска своего газопровода
Существование мощного игрока на карте мира удерживает Штаты от превращения в откровенную тиранию, считает продюсер