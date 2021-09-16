Бывшая жена рассказала о предательстве солиста "Непары" Шоуа

Бывшая жена рассказала о предательстве солиста "Непары" Шоуа
Александр Шоуа. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщина помогла певцу победить болезнь

Первая жена Александра Шоуа Светлана в одиночку воспитала их общую дочь Майю. Певец ушел из семьи, когда наследнице было всего полтора года. Женщина не ожидала такого поступка со стороны избранника, ведь однажды она буквально вытащила его с того света.

Когда Александр и Светлана уже состояли в отношениях, музыкант столкнулся с тяжелой болезнью. Однако попасть в больницу Шоуа не мог, поскольку у него не было ни российского гражданства, ни прописки в Москве. К слову, артист являлся уроженцем Абхазии, а его возлюбленная – коренной москвичкой.

Женщина прекрасно понимала, что ситуация серьезная. Тогда она решила уговорить своих родителей прописать исполнителя в их квартире. Родные Светланы пошли ей навстречу. Шоуа оформили паспорт гражданина РФ, а также сделали необходимую прописку.

Получив документы на руки, Александр смог обратиться к врачам. В итоге музыканта госпитализировали.

"Долго лечился, моя мама доставала ему дефицитные тогда лекарства", – отметила Светлана.

К счастью, артист смог побороть недуг. Через некоторое время дела у него пошли в гору – Шоуа начал строить певческую карьеру. Как только он пережил первые успехи, то стал постепенно отдаляться от жены и ребенка, передает News.ru.

С какого-то момента Александр и вовсе перестал появляться дома. Певца больше не волновали бытовые проблемы и вопросы, связанные с воспитанием дочери. Он был всецело поглощен любимой работой. Светлане ничего не оставалось, как разорвать эти отношения. 

Ранее артист пожаловался на сложные отношения с наследницей. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Правительство Польши нашло замену "Газпрому"

Власти ожидают запуска своего газопровода

Путину удалось предотвратить уничтожение России американцами - Стоун

Существование мощного игрока на карте мира удерживает Штаты от превращения в откровенную тиранию, считает продюсер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей