Женщина помогла певцу победить болезнь

Первая жена Александра Шоуа Светлана в одиночку воспитала их общую дочь Майю. Певец ушел из семьи, когда наследнице было всего полтора года. Женщина не ожидала такого поступка со стороны избранника, ведь однажды она буквально вытащила его с того света.

Когда Александр и Светлана уже состояли в отношениях, музыкант столкнулся с тяжелой болезнью. Однако попасть в больницу Шоуа не мог, поскольку у него не было ни российского гражданства, ни прописки в Москве. К слову, артист являлся уроженцем Абхазии, а его возлюбленная – коренной москвичкой.

Женщина прекрасно понимала, что ситуация серьезная. Тогда она решила уговорить своих родителей прописать исполнителя в их квартире. Родные Светланы пошли ей навстречу. Шоуа оформили паспорт гражданина РФ, а также сделали необходимую прописку.

Получив документы на руки, Александр смог обратиться к врачам. В итоге музыканта госпитализировали.

"Долго лечился, моя мама доставала ему дефицитные тогда лекарства", – отметила Светлана.

К счастью, артист смог побороть недуг. Через некоторое время дела у него пошли в гору – Шоуа начал строить певческую карьеру. Как только он пережил первые успехи, то стал постепенно отдаляться от жены и ребенка, передает News.ru.

С какого-то момента Александр и вовсе перестал появляться дома. Певца больше не волновали бытовые проблемы и вопросы, связанные с воспитанием дочери. Он был всецело поглощен любимой работой. Светлане ничего не оставалось, как разорвать эти отношения.

Ранее артист пожаловался на сложные отношения с наследницей.