Белорусский комик Мирзализаде получил разрешение на пребывание в России - суд

Решение действут во время рассмотрения иска, поступившего от стендапера

Замоскворецкий суд российской столицы приостановил действие решения Министерства внутренних дел, заявившего о нежелательности пребывания стендапера Идрака Мирзализаде в РФ. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. 

Информация поступила от адвоката комика Сергея Бадамшина. Юрист указал, что распоряжение МВД приостановлено до вступления судебного решения в законную силу.

Таким образом, отмечает источник, Мирзализаде может остаться в Российской Федерации, пока суд занят рассмотрением его иска о незаконности признания решения МВД.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

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