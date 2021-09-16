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Замоскворецкий суд российской столицы приостановил действие решения Министерства внутренних дел, заявившего о нежелательности пребывания стендапера Идрака Мирзализаде в РФ. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Информация поступила от адвоката комика Сергея Бадамшина. Юрист указал, что распоряжение МВД приостановлено до вступления судебного решения в законную силу.
Таким образом, отмечает источник, Мирзализаде может остаться в Российской Федерации, пока суд занят рассмотрением его иска о незаконности признания решения МВД.
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