Как сейчас выглядит переболевшая ковидом Фрейндлих

Как сейчас выглядит переболевшая ковидом Фрейндлих
Алиса Фрейндлих. Фото: Alexander Nosovsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Актриса продолжает работать в театре

На своей странице в "Инстаграм" телеведущий Вячеслав Манучаров опубликовал совместное фото с Алисой Фрейндлих. 86-летняя звезда кинокартины "Служебный роман" восхитила пользователей Сети своим внешним видом.

Напомним, в конце декабря 2020 года Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. Болезнь протекала у кинозвезды в тяжелой форме. Некоторое время Алиса Бруновна находилась на кислородной поддержке. В феврале актрису отпустили домой.

На фото артистка буквально сияет от счастья. Она лучезарно улыбается, смотря в камеру. Нельзя не отметить, что знаменитость выглядит потрясающе. Она надела костюм нежно-розового цвета, а вокруг шеи обвязала яркий шарф. Свой образ Фрейндлих дополнила разнообразными украшениями и очками в цвет.

"С великой Алисой Бруновной Фрейндлих после спектакля "Волнение", – написал Манучаров.

Пьесу "Волнение" поставил режиссер Иван Вырыпаев. Постановка посвящена Алисе Бруновне, а именно 35-летию ее службы в Большом драматическом театре. Главная роль американской писательницы Ульи Рихте как раз досталась артистке.

Подписчики Вячеслава пришли в восторг от внешнего вида Фрейндлих. Они принялись заваливать знаменитость комплиментами.

"Прекрасная и неповторимая", "Эта женщина никогда и ни с кем не сравнится", "Дай бог ей здоровья! Потрясающая!", "Талантливая, яркая!", "Этой женщиной можно только восхищаться", – прокомментировали пользователи Сети.

В мае этого года актрису впервые после выписки заметили на улице. Отвечая на вопрос поклонницы, она заверила, что чувствует себя хорошо. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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