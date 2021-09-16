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В сфере шоу-бизнеса очередная напасть. На этот раз пострадал именитый кинорежиссер, любимец публики Андрей Звягинцев. Талантливый деятель искусств подорвал свое здоровье из-за коронавируса. Дошло до того, что медицинские специалисты решили ввести его в искусственную кому.
Детальные подробности состояния создателя таких знаменитых российских кинофильмов, как "Левиафан", "Нелюбовь", "Изгнание", "Возвращение" и других пока не сообщаются. О резком ухудшении здоровья 57-летнего режиссера и сценариста сообщает интернет-издание The Bell.
По информации журналистов, в середине августа у Звягинцева было диагностировано 90% поражение легких. Такие проблемы со здоровьем начались после того, как режиссер переболел пресловутой инфекцией. Лечение российской знаменитости было организовано на территории Германии.
Любимца публики пришлось ввести в искусственную кому, Андрей находился на аппарате ЭКМО. Впрочем, в статье указано, что сейчас состояние Звягинцева стабилизировалось. Немецкие медицинские специалисты планируют в ближайшее время вывести его из искусственной комы.
К слову, этим летом артист знаменитого латиноамериканского сериала "Вавилонская башня" Тарсизио Мейра скончался от последствий коронавирусной инфекции. Артист не успел дожить до 86 лет
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