Знаменитость борется с последствиями COVID-19

В сфере шоу-бизнеса очередная напасть. На этот раз пострадал именитый кинорежиссер, любимец публики Андрей Звягинцев. Талантливый деятель искусств подорвал свое здоровье из-за коронавируса. Дошло до того, что медицинские специалисты решили ввести его в искусственную кому.



Детальные подробности состояния создателя таких знаменитых российских кинофильмов, как "Левиафан", "Нелюбовь", "Изгнание", "Возвращение" и других пока не сообщаются. О резком ухудшении здоровья 57-летнего режиссера и сценариста сообщает интернет-издание The Bell.

По информации журналистов, в середине августа у Звягинцева было диагностировано 90% поражение легких. Такие проблемы со здоровьем начались после того, как режиссер переболел пресловутой инфекцией. Лечение российской знаменитости было организовано на территории Германии.

Любимца публики пришлось ввести в искусственную кому, Андрей находился на аппарате ЭКМО. Впрочем, в статье указано, что сейчас состояние Звягинцева стабилизировалось. Немецкие медицинские специалисты планируют в ближайшее время вывести его из искусственной комы.

К слову, этим летом артист знаменитого латиноамериканского сериала "Вавилонская башня" Тарсизио Мейра скончался от последствий коронавирусной инфекции. Артист не успел дожить до 86 лет