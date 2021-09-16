"Красавец": после развода с Асмус Харламов скинул 17 килограммов

"Красавец": после развода с Асмус Харламов скинул 17 килограммов
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Разрыв с актрисой пошел юмористу на пользу

Гарик Харламов и Кристина Асмус стали одной из череды звездных пар, которые распались спустя несколько лет совместной жизни. Вокруг их расставания ходило немало слухов, которые активно подпитывали сами бывшие супруги. Впрочем, как бы там ни было, для Харламова наступил новый период жизни – и юморист вошел в него посвежевшим и обновленным.

Как оказалось, за минувшее лето звезда знаменитого шоу Comedy Club избавился от целых 17 килограммов лишнего веса. О таких достижениях "Бульдога" рассказал его коллега по юмористической сцене Павел Воля.

"Харламов! Ну, молодец! Можешь, когда хочешь! Так же лучше! Красава!", "Кайф!", "Красавец!", " Харламов молодец! – 17кг", – пишут пользователи Сети. 

Многие привыкли видеть Харламова добродушным увальнем с пузиком – лишний вес Гарика нередко становился темой для шуток его товарищей по телешоу. Однако эти времена канули в Лету вместе с Асмус – с ней Харламов развелся в прошлом году. Теперь Гарик превратился в подтянутого спортивного 40-летнего мужчину.

Поговаривают, что секрет красоты резидента юмористического шоу заключается в его новой возлюбленной. По слухам, Харламов уже многие месяцы счастлив с актрисой Катериной Ковальчук. Именно ради нее мужчина преобразился – комик старается соответствовать красавица-артистке. При этом стоит отметить, что многие считают Катерину копией Кристины.

Кстати, недавно старшая сестра новой пассии Харламова высказалась о романе родственницы с юмористом. Анна Ковальчук не стала раскрывать подробности, но посоветовала особо любопытным прекратить завидовать.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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