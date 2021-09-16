О личной жизни звездного наследника почти ничего неизвестно

Поклонники семейства королевы российской эстрады Аллы Пугачевой бдительно следят за всеми ее родственниками. Очаровательный внук Примадонны Дени Байсаров давно волнует публику. Сын Кристины Орбакайте не афиширует свою личную жизнь, однако недавно он выложил видеоролик с эффектной блондинкой.



Учитывая, что никто не знает, с кем встречается молодой человек, и есть ли у него пара в принципе, кадры с красивой девушкой сразу вызвали волну разговоров. Разумеется, прелестницу тут же записали в близкие подруги Дени.

Такие известия привлекли повышенное внимание к персоне девушки. Оказалось, красавицу зовут Алина. Подруга Байсарова активно делится событиями из своей жизни на странице в социальной сети. Там она рассказала, что успела отучиться за границей и очень любит путешествовать.

Судя по всему, 23-летняя подруга Дени из очень хорошей семьи. У девушки была возможность поступить в престижный лондонский университет. До этого родители отправили Алину на учебу в США. Сейчас блондинка занимается репетиторством – она преподает языки, а также делится с многочисленными подписчиками мотивационными подкастами.

Алина могла бы составить хорошую пару Дени, однако, судя по всему, молодых людей связывает только работа. Девушка приняла участие в одном из арт-проектов сына Кристина Орбакайте.

К слову, в начале года поклонники Байсарова столкнулись с большим разочарованием. Вероятная "невестка" Орбакайте вышла замуж. Многие надеялись, что мужем Марии станет Дени, но этого не случилось.