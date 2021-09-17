Не уточняется, сколько деятель культуры пробыл в медикаментозном сне

Накануне стало известно о том, что режиссер фильма "Возвращение" Андрей Звягинцев находится в коме. По состоянию здоровья сценариста ударил коронавирус. К счастью, самое страшное осталось позади, и врачи решили отключить деятеля культуры от аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность организма.

По имеющимся данным, у Звягинцева были поражены 90% легких. Некоторое время он был подключен к аппарату ЭКМО. Сколько Андрей пробыл в коме – не уточняется.

Вся эта тревожная история началась в июле этого года. Сначала кинорежиссер попал в московскую больницу. Позже сценарист проходил лечение в клинике в Германии, передает "Комсомольская Правда".

По всей видимости, сейчас Звягинцев как раз находится за границей.

"До сих пор это все тянется. Врачи молчат, ничего не говорят, они борются", – говорится в источнике.

Остается только надеяться на то, что Андрей сможет побороть недуг и мир еще увидит плоды его таланта.

Деятель культуры был женат дважды. Его первой женой стала актриса Ирина Горбачева. Этот брак распался спустя шесть лет. Во второй раз Звягинцев сыграл свадьбу с монтажером Анной Матвеевой. У супругов родился сын Петр. Семья распалась в 2018 году.

Кстати, вторая по счету избранница кинорежиссера отказалась комментировать новости о его состоянии. Не исключено, что после развода Андрей и Анна не смогли сохранить дружеские отношения.

Среди известных работ Звягинцева – картины "Возвращение", "Изгнание", "Левиафан" и другие.