Соседка пожаловалась правоохранителям

Со дня смерти Дмитрия Марьянова прошло практически четыре года. Однако имя артиста периодически мелькает в прессе. Сначала общественность обсуждала раздел имущества актера, а сейчас в СМИ появилась пугающая информация, связанная с его квартирой.

Соседка покойного Марьянова пожаловалась на то, что от двери жилого помещения исходит трупный запах. Примечательно, что в этой квартире уже давно никто не живет. Лишь изредка туда захаживает сотрудник риэлтерского агентства.

"Пахло очень тухлятиной. Два дня", – рассказала пожилая женщина.

Неприятный запах стал отчетливым после включения отопления. Жильцы дома не понимают, что является его источником.

Также соседка Дмитрия добавила – она слышала звуки шагов из его жилища. Пенсионерка уверена, что в квартире актера была женщина, поскольку оттуда доносился стук каблуков. По ее словам, все это продолжалось примерно два часа, передает 5-tv.ru.

На место были вызваны полицейские и специальные службы. Стражи порядка думали над тем, чтобы вскрыть дверь и попасть в квартиру Марьянова. Однако неизвестно, осуществили ли они свой план.

Некоторое время назад в беседе с журналистами приятель Дмитрия Геннадий Харитонов рассказывал, что после смерти артиста его жилье пришло в запустение. Из квартиры пропали некоторые вещи – мебель, сделанная на заказ, холодильник, посуда, костюмы и другие предметы.

Ранее стало известно, как разделили имущество Марьянова.