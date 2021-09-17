Соседи рассказали об охраняющих детей Пугачевой и Галкина конвоях

Соседи рассказали об охраняющих детей Пугачевой и Галкина конвоях
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Двойняшки не гуляют по деревне одни

За взрослением Лизы и Гарри, наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина, следят многие. Юморист часто публикует на личной странице в "Инстаграм" видео с участием детей, хвастаясь их различными талантами. Однако далеко не обо всем артист рассказывает своим подписчикам. Зато соседи звездного семейства из деревни Грязь охотно выкладывают всю подноготную.

Так, местная жительница рассказала, где можно встретить звездных наследников. Периодически Лиза и Гарри появляются только на детской площадке, расположенной возле их замка. В строительстве территории для развлечения ребятишек участвовали как раз Алла Борисовна и Максим.

На площадке каждый ребенок может найти себе занятие по душе. Там есть и качели, и карусели, и горки, и большое количество игрушек, передают "Аргументы и факты".

По словам соседки, двойняшки никогда не приходят туда только вдвоем.

"Конечно, [приходят] не одни, а с кучей нянь и охранников", – отметила женщина.

По всей видимости, Пугачева и Максим сильно переживают за своих детей. Ведь неизвестно, как простые местные жители отреагируют на появление Лизы и Гарри.

Стоит отметить, что далеко не все гордятся тем, что живут в одной деревне с артистами. Одно только строительство их шикарного замка, которое длилось примерно 10 лет, доставило много неудобств людям. Еще один местный житель вспомнил, что в то время творился настоящий ад – дороги были разворочены из-за техники, а постоянный шум попросту сводил с ума. 

Ранее Галкин показал, как прошла школьная линейка у его наследников. 

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США

Подобный сигнал со стороны России назвали редкостью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей