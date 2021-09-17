Двойняшки не гуляют по деревне одни

За взрослением Лизы и Гарри, наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина, следят многие. Юморист часто публикует на личной странице в "Инстаграм" видео с участием детей, хвастаясь их различными талантами. Однако далеко не обо всем артист рассказывает своим подписчикам. Зато соседи звездного семейства из деревни Грязь охотно выкладывают всю подноготную.

Так, местная жительница рассказала, где можно встретить звездных наследников. Периодически Лиза и Гарри появляются только на детской площадке, расположенной возле их замка. В строительстве территории для развлечения ребятишек участвовали как раз Алла Борисовна и Максим.

На площадке каждый ребенок может найти себе занятие по душе. Там есть и качели, и карусели, и горки, и большое количество игрушек, передают "Аргументы и факты".

По словам соседки, двойняшки никогда не приходят туда только вдвоем.

"Конечно, [приходят] не одни, а с кучей нянь и охранников", – отметила женщина.

По всей видимости, Пугачева и Максим сильно переживают за своих детей. Ведь неизвестно, как простые местные жители отреагируют на появление Лизы и Гарри.

Стоит отметить, что далеко не все гордятся тем, что живут в одной деревне с артистами. Одно только строительство их шикарного замка, которое длилось примерно 10 лет, доставило много неудобств людям. Еще один местный житель вспомнил, что в то время творился настоящий ад – дороги были разворочены из-за техники, а постоянный шум попросту сводил с ума.

Ранее Галкин показал, как прошла школьная линейка у его наследников.