Шаляпин перестал скрывать свою заграничную недвижимость

Шаляпин перестал скрывать свою заграничную недвижимость
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певец похвастался апартаментами приятелю

Актер театра и кино Вячеслав Чепурченко вспомнил о том, как финалист проекта "Фабрика звезд-6" Прохор Шаляпин хвалился ему своей заграничной недвижимостью. Об этом сообщает "Телепрограмма".

Артист и певец познакомились на съемках шоу "Форт Боярд". Чепурченко и Шаляпин быстро нашли общий язык.

Общение Вячеслава и Прохора в итоге вышло за рамки телевизионного проекта. В конце июля звезде комедийного сериала "Жуки" исполнилось 34 года. Исполнитель не забыл поздравить актера с днем рождения.

Чепурченко рассказал, что Шаляпин прислал ему видео, где показал свои апартаменты.

"Поздравил меня, но хвалился домом – Прохор этим и прекрасен", – отметил артист.

Стоит отметить, что ранее певец не рассказывал, что приобрел недвижимость за границей. Информации о том, где находится дом знаменитости и на кого именно он записан, пока нет.

Вполне возможно, что речь идет об апартаментах супруги Шаляпина – канадской миллионерши Татьяны Дэвис. На данный момент бизнесвумен находится в тяжелом состоянии в одной из американских клиник – у нее был диагностирован коронавирус.

Положительный тест на COVID-19 избранница Прохора получила вскоре после свадьбы. Напомним, торжественное мероприятие состоялось в конце августа этого года.

Ранее стало известно о том, что Шаляпин купил участок в Подмосковье. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева, соседом которой и стал исполнитель. Автор текстов для музыкальных композиций отказалась рассказывать, что именно собирается строить Шаляпин.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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