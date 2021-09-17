Телеведущий еще находится в больнице

Несколько дней назад стало известно о госпитализации журналиста Дмитрия Киселева. В медучреждение он попал с повышенной температурой и кашлем. Телеведущему поставили диагноз COVID-19. К счастью, болезнь протекает у него не в тяжелой форме. Телеграм-канал Mash, ссылаясь на собственные источники, рассказал о том, как себя чувствует знаменитость.

Киселев до сих пор находится в клинике. Врачи оценивают состояние Дмитрия Константиновича как удовлетворительное, однако уже наблюдается положительная динамика. Иными словами, журналист медленно, но верно идет на поправку.

Коронавирус негативно сказался на легких телеведущего. Степень их поражения составила 25-50%. Чтобы восстановить органы дыхания, представители медицинского учреждения прописали Киселеву комплекс упражнений по лечебной физкультуре (ЛФК).

Неизвестно, когда Дмитрия Константиновича выпишут из больницы. Пока что он выполняет все предписания медработников и надеется на скорейшее выздоровление.

Примечательно, что журналист был привит от коронавируса. Киселев считает, что именно вакцина помогла ему избежать тяжелого течения болезни.

Ранее телеведущий признался, что находится в отличных условиях. Иногда Дмитрию Константиновичу кажется, будто он отдыхает в каком-то санатории.

Напомним, более десяти лет Киселев ведет "Вести недели". 12 сентября журналист впервые не появился в эфире телепередачи из-за болезни.