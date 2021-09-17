Гроссмейстеру необходимо собрать качественную доказательную базу, заявил эксперт

Глава практики трудового и спортивного права CMS Валерий Федореев оценил юридические возможности известной советской шахматистки Ноны Гаприндашвили, которая вознамерилась взыскать с американского мультимедийного гиганта Netflix 5 миллионов долларов за ложные сведения о своей персоне в мини-сериале "Ход королевы".

В одном из эпизодов картины заявлялось, что к 1968 году у Ноны не было ни одной игры против мужчин. Однако в действительности первый международный гроссмейстер успела сыграть с 59 мужчинами к тому моменту. Десять из них имели звание гроссмейстера. Возмущенная шахматистка обвинила компанию в дискриминации по половому признаку, а также выразила негодование из-за того, что в сериале ее назвали русской, хотя Гаприндашвили имеет грузинскую национальность.

По словам юриста, в Российской Федерации перспективы подобного иска практически отсутствуют. Однако в Штатах вероятность его удовлетворения существует. На исход, прежде всего, повлияет качество собранной доказательной базы шахматистки – юристам Гаприндашвили необходимо доказать не только несоответствие действительности изложенной в сериале информации, но и последовавшее за ним нанесение ущерба репутации самого истца – лишь тогда можно говорить о положительном исходе.

Эксперт также отметил, что суд имеет право по собственному усмотрению снизить размер требований истца, передает "Свободная Пресса".

В иске, поданном в Окружной суд Центрального округа Калифорнии, указывается, что Гаприндашвили является пионером в женских шахматах и "иконой" в родной Грузии. Она является первой женщиной в истории, получившей звание гроссмейстера.