Пореченков устроил потасовку в аэропорту Салехарда – СМИ

Пореченков устроил потасовку в аэропорту Салехарда – СМИ
Михаил Пореченков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Представители артиста избегают разговоров на этот счет

Сегодня, 17 сентября, информационное пространство взорвала новость о драке, в которой самое активное участие принял прославленный российский артист Михаил Пореченков. Официальных подтверждений данного инцидента пока не было, однако журналисты уверяют, что источникам этой информации можно доверять.

По словам тружеников пера, скандальное происшествие случилось во время гастрольного тура. Сейчас Михаил находится на Ямале в компании знаменитого дирижера Юрия Башмета и ансамбля "Солисты Москвы".

Сообщается, что потасовка завязалась в воздушной гавани Салехарда. Автобус, который вез пассажиров по территории аэропорта к трапу самолета, выполнил роль импровизированного ринга для разгоряченных мужчин. Во время короткой поездки компания Пореченкова повздорила с одним из местных жителей. Аргументы в качестве слов быстро закончились, и агрессоры перешли на кулачный бой, пишет издание URA.RU.

Впрочем, более сдержанным пассажирам быстро удалось разнять дерущихся. Сотрудников правоохранительных органов решили не вызывать. Что послужило причиной конфликта, неизвестно.

В то же время организаторы тура заявили, что данная информация является фейком. Их представительница Мария Славина сообщила, что сама была рядом с Михаилом и никакой драки не видела. При этом сам Пореченков и его сотрудники на вопросы журналистов отвечать не стали.

Напомним, недавно Пореченков проигнорировал сбор труппы театра имени Чехова. Обсуждать планы культурного заведения на новый сезон пришлось без "Агента национальной безопасности".

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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