Звезда голливудских мюзиклов скончалась на 93-м году жизни

Информация поступила от представителя артистки

Известняа американская актриса Джейн Пауэлл, профессиональная карьера которой достигла расцвета в "золотой век Голливуда", ушла из жизни в возрасте 92 лет. Как отмечает источник, артистка скончалась у себя дома в штате Коннектикут.

Информацией поделилась со СМИ представитель звезды американского кино Сюзан Грейнджер. По ее словам, Пауэлл умерла у себя дома, в котором долгое время с жила со своим супругом – публицистом Диком Муром, скончавшимся шесть лет назад.

Как пишет МИР24, Пауэлл снималась в мюзиклах, а также принимала участие во многих театральных постановках. Пик ее популярности приходится на 1940-е и 1950-е годы.

Источник: Deadline.com ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей

Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей