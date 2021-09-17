Информация поступила от представителя артистки

Известняа американская актриса Джейн Пауэлл, профессиональная карьера которой достигла расцвета в "золотой век Голливуда", ушла из жизни в возрасте 92 лет. Как отмечает источник, артистка скончалась у себя дома в штате Коннектикут.

Информацией поделилась со СМИ представитель звезды американского кино Сюзан Грейнджер. По ее словам, Пауэлл умерла у себя дома, в котором долгое время с жила со своим супругом – публицистом Диком Муром, скончавшимся шесть лет назад.

Как пишет МИР24, Пауэлл снималась в мюзиклах, а также принимала участие во многих театральных постановках. Пик ее популярности приходится на 1940-е и 1950-е годы.