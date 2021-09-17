Испортил похороны: как отправившийся в ресторан Петросян рассмешил людей с поминок

Испортил похороны: как отправившийся в ресторан Петросян рассмешил людей с поминок
Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юмористу удалось избежать конфликта

16 сентября артисту отечественной эстрады, юмористу Евгению Петросяну исполнилось 76 лет. Коллега сатирика из "Кривого зеркала" Александр Морозов заявил, что комик внес колоссальный вклад в проект.

Морозов считает, что своей профессиональной карьерой обязан именно Петросяну – тот, как никто другой, поспособствовал его выходу на эстраду, уверен артист.

Юморист также рассказал, как однажды вся команда из "Кривого зеркала" попала в весьма щепетильную ситуацию в одном из городов Московской области, где давала концерт – коллеги отправились всем составом обедать в ресторан, где, как оказалось, половину зала занимали люди, справлявшие поминки.

Разыгралась настоящая трагикомедия: напротив людей, которые приехали с кладбища, уселись Петросян, Морозов, братья Пономаренко и "Новые русские бабки". Пообедать комикам не удалось – все силы пришлось бросать на то, чтобы сохранить серьезную мину и не обидеть раздавленных горем людей. Однако команду из "Кривого зеркала" узнали все – люди с похорон тоже оценили нестандартность ситуации и развеселились.

"Им тоже было смешно. Мы испортили похороны", – рассказал Морозов.

К счастью, артистам удалось избежать накала страстей: все сфотографировались и пообнимались. Людей удалось взбодрить.

Комик пожелал другу крепкого здоровья и сил, а также счастья в семье – чтобы сын рос здоровым талантливым, как отец.

Впервые фотографией с наследником комик поделился в прошлом году, когда ему исполнилось 75 лет. Юморист рассказал, что вместе с супругой решил назвать наследника Ваганом – в честь отца. По неофициальным данным, малыш появился на свет в марте 2020 года, однако комментировать информацию пара не спешила.

Источник: 5-tv.ru
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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