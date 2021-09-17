Пожилая звезда сбежала от московской суеты

Жизнь знаменитой советской и российской актрисы Натальи Варлей до сих пор очень интересует ее многочисленных поклонников. К удивлению фанатов выяснилось, что именитая звезда на восьмом десятке решила покинуть российскую столицу и перебралась за город на скромную дачу.



До этого любимица миллионов проживала в роскошной квартире элитного дома в Мерзляковском переулке. Жилище "Кавказской пленницы" располагалось недалеко от Нового Арбата. Однако несколько лет назад знаменитость решила пустить шикарную трешку с молотка. На вырученные деньги Варлей смогла купить целых две квартиры. Одну оставила себе, а другую заботливо передала сыну.

Впрочем, 74-летняя артистка предпочитает жить на даче. Изначально Наталья купила землю для любимой матери. 10 лет назад той не стало. С тех пор Варлей сама хозяйничает на загородном участке.

Скромный особняк знаменитости находится в области в 40 км от Москвы. Место достаточно престижное, однако сам дом совсем не дорогой. По оценкам экспертов издания "Комсомольская правда", он стоит около 6 миллионов рублей.

Помимо дома, на участке есть банька. Также Варлей обзавелась грядками. Советская знаменитость выращивает землянику и овощи. Свой огород Наталья украсила цветами.

Компанию актрисе составляют бездомные коты. У самой Натальи живут два питомца, однако многие животные с округи приходят к Варлей на обед. Актриса выставляет рядом с дверью с десяток мисок с кормом. Знаменитость призналась, что очень любит животных и помогает им, чем может.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как живут сыновья Натальи Варлей. Любопытно, что их отцы до сих пор точно неизвестны.