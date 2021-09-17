Варлей избавилась от элитной квартиры ради скромного дома у леса

Варлей избавилась от элитной квартиры ради скромного дома у леса
Наталья Варлей. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пожилая звезда сбежала от московской суеты

Жизнь знаменитой советской и российской актрисы Натальи Варлей до сих пор очень интересует ее многочисленных поклонников. К удивлению фанатов выяснилось, что именитая звезда на восьмом десятке решила покинуть российскую столицу и перебралась за город на скромную дачу.

До этого любимица миллионов проживала в роскошной квартире элитного дома в Мерзляковском переулке. Жилище "Кавказской пленницы" располагалось недалеко от Нового Арбата. Однако несколько лет назад знаменитость решила пустить шикарную трешку с молотка. На вырученные деньги Варлей смогла купить целых две квартиры. Одну оставила себе, а другую заботливо передала сыну.

Впрочем, 74-летняя артистка предпочитает жить на даче. Изначально Наталья купила землю для любимой матери. 10 лет назад той не стало. С тех пор Варлей сама хозяйничает на загородном участке.

Скромный особняк знаменитости находится в области в 40 км от Москвы. Место достаточно престижное, однако сам дом совсем не дорогой. По оценкам экспертов издания "Комсомольская правда", он стоит около 6 миллионов рублей.

Помимо дома, на участке есть банька. Также Варлей обзавелась грядками. Советская знаменитость выращивает землянику и овощи. Свой огород Наталья украсила цветами.

Компанию актрисе составляют бездомные коты. У самой Натальи живут два питомца, однако многие животные с округи приходят к Варлей на обед. Актриса выставляет рядом с дверью с десяток мисок с кормом. Знаменитость призналась, что очень любит животных и помогает им, чем может.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как живут сыновья Натальи Варлей. Любопытно, что их отцы до сих пор точно неизвестны.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей

Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей