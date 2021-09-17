Умерла звезда сериала "Склифосовский"

Умерла звезда сериала "Склифосовский"
Фото: pixabay.com
Знаменитости не стало на 77-м году жизни

В сфере кинематографа очередная трагедия. Этот мир покинул знаменитый советский и узбекский артист Шухрат Иргашев. Жизнь актера популярных российских сериалов оборвалась в 86 лет.

Иргашев был очень востребованным артистом. На его счету более 100 киноролей. Шухрат Ибрагимович активно снимался в российских сериалах и хорошо известен всем любителям мыльных опер.

О печальном событии рассказал его близкий друг и коллега по культурной сфере Улугбек Юлдашев. На своей странице в социальной сети знаменитость сообщает, что любимца публики больше нет на этом свете.

Юлдашев не стал раскрывать подробности трагического происшествия. Таким образом, неизвестно, что послужило причиной смерти Шухрата Ибрагимовича. Улугбек лишь выразил свои соболезнования родственникам и коллегам звезды.

Многочисленные поклонники знаменитости присоединились к соболезнованиям и выразили свою опечаленность из-за потери очередного талантливого артиста.

Российским зрителям Иргашев больше всего известен по сериалам "Знахарь", "Склифосовский", "Нюхач" и другим.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, какие советские артисты скончались летом 2021 года. Жизнь некоторых знаменитостей унесла пресловутая коронавирусная инфекция.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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