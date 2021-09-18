Неординарный сын Яковлевой сменил имидж

Неординарный сын Яковлевой сменил имидж
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Молодой человек решил отказаться от прошлых экспериментов со своей внешностью

Некоторое время назад общественность обратила внимание на сына актрисы Елены Яковлевой Дениса. А все потому, что молодой человек на фоне своей звездной матери выглядел очень необычно: его тело покрывали многочисленные татуировки, а на голове красовался ирокез. Стало известно, что недавно наследник кинозвезды сменил имидж.

Денис – сын Яковлевой от второго мужа, народного артиста РФ Валерия Шальных. В какой-то момент парень решил отказаться от экспериментов со своей внешностью.

Молодой человек сначала попытался избавиться от некоторых татуировок. Для этого ему пришлось посетить процедуру по лазерному удалению рисунков на теле. Однако Шальных ограничился сведением одного изображения – гроба черного цвета, который располагался на его лице.

Также Денис решил оставить в прошлом свою "панковскую" прическу. Он отрастил длинные волосы и усы. Кроме того, парень отпустил бороду, передает "Комсомольская Правда".

Кстати, Елена не раз заступалась за сына, когда того критиковала общественность. Артистка утверждала, что вызывающий внешний вид ничего не говорит о внутреннем мире. 

Что касается личной жизни Шальных, то в 2020 году он развелся с супругой по имени Виктория. Сейчас сердце брутального сына Яковлевой занято – он состоит в отношениях с девушкой Светланой.

Известно, что возлюбленные уже некоторое время живут вместе. Денис и Виктория завели четырех домашних животных – котов.

Ранее звезда сериала "Каменская" вспомнила, как ее наследник осадил актера театра и кино Валентина Гафта. 

Источник: Комсомольская Правда ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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