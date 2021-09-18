Мужчина вспомнил темную часть биографии актера

Наследник советской и российской актрисы Екатерины Васильевой Дмитрий Рощин высказался об Олеге Ефремове. Своим мнением о режиссере священнослужитель поделился в эфире Ютуб-канала "153ГОРЫ".

Напомним, Олег Николаевич – отец печально известного актера Михаила Ефремова. Деятель культуры скончался 24 мая 2000 года.

В опубликованном ролике Рощин беседовал со своей знаменитой матерью. К слову, в конце августа Васильева приняла монашеский постриг. Мать и сын поднимали темы, связанные не только с религией, но и с культурой, а также особенностями русского менталитета. В какой-то момент разговор зашел про Ефремова-старшего.

Васильева назвала покойного артиста "настоящим русским человеком". Для нее он стоит в одном ряду с такими историческими личностями, как император Николай II и государственный деятель Петр Столыпин.

"Настоящий русский человек... Пьянь. Простите меня, Олег Николаевич", – произнес Рощин.

После этих слов наследник Екатерины Сергеевны начал креститься. Васильева согласилась с мнением сына, подтвердив, что при жизни актер имел проблемы с алкоголем. При этом, как считает артистка, Ефремов-старший был достойным человеком.

Актриса поделилась своими воспоминаниями об Олеге Николаевиче. По ее словам, режиссер был готов жертвовать собой ради других людей.

Стоит отметить, что Ефремов действительно злоупотреблял алкоголем. Родные артиста пытались помочь ему избавиться от пагубного пристрастия, но все было тщетно.

Ранее священник ответил на вопрос, сможет ли Васильева сниматься в кино после пострига.