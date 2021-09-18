В свой день рождения двойняшки не забыли порадовать родителей

В субботу, 18 сентября, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина – двойняшкам Гарри и Лизе, исполняется восемь лет. В личном микроблоге юморист показал, как прошло праздничное утро в звездной семье.

Галкин решил запечатлеть все происходящее на скрытую камеру. Устройство артист прикрепил у себя на поясе. Максим объяснил, что его наследники стесняются сниматься.

"Нам Гарри с Лизой сделали сюрприз. Нам, в свой день рождения. Мы-то для них тоже подготовили", – заявил пародист.

Когда Пугачева и Галкин встретились с наследниками, то сразу же обменялись с ними теплыми приветствиями. Звездные родители поздравили двойняшек с 8-летием. Обрадованные дети, в свою очередь, показали подготовленный для Аллы Борисовны и Максима сюрприз.

Лиза вручила отцу поделку из пластилина в виде разноцветной рыбки. Примадонна на заднем фоне отметила, что уже получила подарок от дочери. Девочка рассказала, что "сделала маме цветочки".

Галкин еще раз вслух удивился тому факту, что ребята в свой праздник дарят подарки им с супругой. Наследники юмориста объяснили это тем, что попросту захотели порадовать родителей.

Камера сняла сцену, когда двойняшки начали поздравлять друг друга. Лиза сделала для брата миниатюрный картонный домик и открытку. Гарри же оформил стенгазету. Позже дети вместе прочитали праздничный стих.

Пугачева и Галкин остались в восторге от выступления наследников. В какой-то момент они дружно начали петь традиционную песню для именинников, а затем вручили детям торт.

Пользователи Сети с удовольствием присоединились к поздравлениям. Они пожелали Лизе и Гарри здоровья, творческих успехов и большого счастья.

Двойняшки являются всеобщими любимцами в Интернете. Поклонники Максима обожают их за харизму и чувство юмора.

Ранее соседи рассказали об охраняющих детей Пугачевой и Галкина конвоях.