Галкин снял на скрытую камеру сюрприз от детей - видео

Галкин снял на скрытую камеру сюрприз от детей - видео
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В свой день рождения двойняшки не забыли порадовать родителей

В субботу, 18 сентября, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина – двойняшкам Гарри и Лизе, исполняется восемь лет. В личном микроблоге юморист показал, как прошло праздничное утро в звездной семье.

Галкин решил запечатлеть все происходящее на скрытую камеру. Устройство артист прикрепил у себя на поясе. Максим объяснил, что его наследники стесняются сниматься.

"Нам Гарри с Лизой сделали сюрприз. Нам, в свой день рождения. Мы-то для них тоже подготовили", – заявил пародист.

Когда Пугачева и Галкин встретились с наследниками, то сразу же обменялись с ними теплыми приветствиями. Звездные родители поздравили двойняшек с 8-летием. Обрадованные дети, в свою очередь, показали подготовленный для Аллы Борисовны и Максима сюрприз.

Лиза вручила отцу поделку из пластилина в виде разноцветной рыбки. Примадонна на заднем фоне отметила, что уже получила подарок от дочери. Девочка рассказала, что "сделала маме цветочки".

Галкин еще раз вслух удивился тому факту, что ребята в свой праздник дарят подарки им с супругой. Наследники юмориста объяснили это тем, что попросту захотели порадовать родителей.

Камера сняла сцену, когда двойняшки начали поздравлять друг друга. Лиза сделала для брата миниатюрный картонный домик и открытку. Гарри же оформил стенгазету. Позже дети вместе прочитали праздничный стих.

Пугачева и Галкин остались в восторге от выступления наследников. В какой-то момент они дружно начали петь традиционную песню для именинников, а затем вручили детям торт.

Пользователи Сети с удовольствием присоединились к поздравлениям. Они пожелали Лизе и Гарри здоровья, творческих успехов и большого счастья. 

Двойняшки являются всеобщими любимцами в Интернете. Поклонники Максима обожают их за харизму и чувство юмора. 

Ранее соседи рассказали об охраняющих детей Пугачевой и Галкина конвоях. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Россиянам выделили дополнительные выходные в 2022 году

В стране согласовали производственный календарь

Путин постановил выплатить некоторым пенсионерам по 50 тысяч рублей

Президент отметил, что деньги люди должны получить "без волокиты"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей