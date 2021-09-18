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В столице состоялась
премьера "Безымянной звезды". В мюзикле главную роль исполнил Никита Пресняков.
Партнершей выступает актриса Анна Снаткина. Однако бабушка не пришла его
поддержать в этот важный день. Для Аллы Борисовны специально оставили место. Однако
кресло так и осталось пустым.
Подбодрить 30-летнего Никиту пришла его супруга Алена, родные и друзья.
Впрочем, Пугачева вряд ли забыла о важном для внука событии. Вероятно, Примадонна просто не захотела перетягивать на себя все внимание зрителей и потому предпочла не приходить на премьеру, предполагают журналисты. Не исключено, что она придет насладиться игрой Никиты в другой день.
Ранее Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем. Из-за диеты, которую ему назначил врач, внук Пугачевой изрядно похудел.
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