Пугачева проигнорировала важное событие в жизни внука

Пугачева проигнорировала важное событие в жизни внука
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Примадонна не пришла на премьеру мюзикла с Пресняковым в главной роли

В столице состоялась премьера "Безымянной звезды". В мюзикле главную роль исполнил Никита Пресняков. Партнершей выступает актриса Анна Снаткина. Однако бабушка не пришла его поддержать в этот важный день. Для Аллы Борисовны специально оставили место. Однако кресло так и осталось пустым.

Подбодрить 30-летнего Никиту пришла его супруга Алена, родные и друзья.

Впрочем, Пугачева вряд ли забыла о важном для внука событии. Вероятно, Примадонна просто не захотела перетягивать на себя все внимание зрителей и потому предпочла не приходить на премьеру, предполагают журналисты. Не исключено, что она придет насладиться игрой Никиты в другой день.

Ранее Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем. Из-за диеты, которую ему назначил врач, внук Пугачевой изрядно похудел.

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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