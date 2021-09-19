"Мне его жаль": обиженная Цымбалюк-Романовская оскорбила Шаляпина

"Мне его жаль": обиженная Цымбалюк-Романовская оскорбила Шаляпина
Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press//www.globallookpress.com
Пианистка выдала правду об отношениях артиста с женщинами

Еще некоторое время назад вся светская тусовка обсуждала роман Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина. Тогда мало кто поверил в искренность их чувств, и, как выяснилось, злопыхатели были правы. Накануне певец жестко высказался о своей экс-любовнице, заявив, что пианистка "оприходовала старика". Таким образом он решил описать свое отношение к браку артистки с Арменом Джигарханяном. Блондинка решила не оставаться в стороне и рассказала публике о многочисленных романах выпускника "Фабрики звезд". 

Так, Виталина подтвердила, что искренних чувств между ними никогда не было. Цымбалюк-Романовская призналась, что с Шаляпиным они просто изображали любовь на камеру, но не более. И если у пианистки была настоящая любовь в жизни, то Прохор, по ее словам, таким похвастаться не может. 

"Он просто не знает, что это такое! И не ему нас оценивать. Меня с детства воспитывали, чтобы на больных и не очень умных людей я не обижалась. Прохор как раз из таких. Я на него и не обижаюсь, но мне его жаль", 

– отрезала пианистка. 

Она также добавила, что все обвинения Шаляпина не имеют под собой никакой почвы, потому что артистку проверял ГСУ. И все было хорошо. Виталина уверена, что певец вставляет ей палки в колеса из-за зависти и "женской психологии". Мол, не нравится ему, когда у кого есть то, чего у артиста никогда не было. 

Ранее Шаляпин высказался о депрессии внучки Гурченко из-за его свадьбы. 

Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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