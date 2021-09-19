СМИ узнали о тайных отношениях замужней Пугачевой и Розенбаума

СМИ узнали о тайных отношениях замужней Пугачевой и Розенбаума
Алла Пугачева. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Журналист рассказал, что между знаменитостями был бурный роман

О романах Аллы Пугачевой действительно ходят легенды. Поклонники не только с удовольствием слушали не только хиты Примадонны, но и обсуждали ее личную жизнь и многочисленные интрижки. Как оказалось, у звезды отечественной эстрады также был роман с Александром Розенбаумом. 

Дело было в 80-ые годы прошлого столетия. Тогда Пугачева была замужем за продюсером Евгением Болдиным. Но это не помешало ей закрутить роман с именитым шансонье. 

"Говорят, что с Аллой Борисовной у них был страстный роман. Я, например, в это верю", 

– рассказал Денис Сорокин, объяснив, что Примадонна всегда любила статных и страстных мужчин. А Розенбаум был именно таким. Тем более, что в те годы он как раз был на пике популярности. 

Как уверяет журналист, даже расстояние не стало для влюбленных помехой. Алла Борисовна специально ездила к своему любовнику в Ленинград. И даже брак не стал для нее помехой, особенно учитывая тот факт, что отношения с Болдиным вряд ли можно считать счастливыми. 

Тогда в окружении Примадонны то и дело говорили об изменах продюсера, который, как уверяют источники, был очень холоден к своей избраннице. 

Сам же Розенбаум о Пугачевой всегда говорит с теплом и нежностью, но на вопросы журналистов о тайном романе отвечать отказывается, тактично уточняя, что настоящие мужчины подобные темы не обсуждают. 

Ранее Примадонна ответила на обвинения экс-участницы "Миража" Натальи Гулькиной, которая заявила, что артистка разрушила карьеры других артистов. 

Источник: 5-tv.ru ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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