Женщине срочно понадобилось успокоительное

Страсти в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко накалились до предела. Тарзан и представить себе не мог, что его супруга хранит еще более страшный секрет. Как оказалось, у исполнительницы хита "Маленькая страна" есть внебрачная дочь. Когда певица рассказала об этом на всю страну, то Глушко едва не разнес студию "Секрета на миллион", а родительнице звезды стало нехорошо.

Как оказалось, два года назад на свет появилась дочь Королевой. Рожала ее суррогатная мать и не для звездной семьи. Артистка решила помочь своему другу, который очень хотел ребенка. Она отдала ему свою яйцеклетку, чтобы мужчина смог осуществить свою мечту.

Правда, Наташа решила никому об этом не рассказывать. Даже своей маме, с которой певица находится в прекрасных отношениях. Женщина была шокирована, когда осознала, что уже два года является бабушкой маленькой девочки, которая еще и живет с ней в одной стране.

"Я так понимаю, что Сережа не справился с этим вопросом? Боже, обалдеть! Показывайте ее скорее! Это точно не робот?"

– не унималась Людмила Порывай, которой понадобилось успокоительное после шокирующего признания дочери.

Женщина также добавила, что наследнице все-таки стоило обсудить этот вопрос с ней, а после принимать решение. Отойдя от шока, Порывай получше рассмотрела малышку, отметив, что внучка очень похожа на свою маму.

Ранее Королева высказалась о романе сына со стриптизершей. Певица не стала скрывать, что одобряет выбор наследника.