Монумент официально еще не презентовали публике

Спустя три с половиной года после смерти на могиле артиста Олега Табакова появился памятник. Кадры с кладбища опубликовали в "Инстаграме".

Как заявляла вдова актера Марина Зудина в июне 2021 года, надгробие для могилы мэтра было очень сложно придумать. Сперва нужно было найти хорошего художника – с этим справились. Потом возникла пандемия, долго везли мрамор, плюс работать на кладбище нельзя было с октября по май. Актриса уверяла, что к открытию театрального сезона в сентябре памятник появится. И сдержала обещание.

Сейчас на месте захоронения Олега Табакова установили монумент, однако полностью разглядеть, что он из себя представляет сложно – его завесили пленкой до официального открытия. Можно заметить, что выполнен памятник из зеленого мрамора с большой надгробной плитой, в которую инкрустирован крупный зеленый крест, через который пробиваются солнечные лучи.

Напомним, Олег Табаков скончался в марте 2018 года. Около трех месяцев артист пытался справиться с болезнью, но не смог – у него остановилось сердце.