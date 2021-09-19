Какой памятник поставили на могиле Табакова: появились первые кадры

Какой памятник поставили на могиле Табакова: появились первые кадры
Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Монумент официально еще не презентовали публике

Спустя три с половиной года после смерти на могиле артиста Олега Табакова появился памятник. Кадры с кладбища опубликовали в "Инстаграме".

Как заявляла вдова актера Марина Зудина в июне 2021 года, надгробие для могилы мэтра было очень сложно придумать. Сперва нужно было найти хорошего художника – с этим справились. Потом возникла пандемия, долго везли мрамор, плюс работать на кладбище нельзя было с октября по май. Актриса уверяла, что к открытию театрального сезона в сентябре памятник появится. И сдержала обещание.

Сейчас на месте захоронения Олега Табакова установили монумент, однако полностью разглядеть, что он из себя представляет сложно – его завесили пленкой до официального открытия. Можно заметить, что выполнен памятник из зеленого мрамора с большой надгробной плитой, в которую инкрустирован крупный зеленый крест, через который пробиваются солнечные лучи.

Напомним, Олег Табаков скончался в марте 2018 года. Около трех месяцев артист пытался справиться с болезнью, но не смог – у него остановилось сердце.

Источник: Инстаграм
Роман ИГНАТОВ
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