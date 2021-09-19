"Родные вешаются": Садальский вновь прошелся по Васильевой

"Родные вешаются": Садальский вновь прошелся по Васильевой
Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Конфликт между бывшими друзьями набирает обороты

Когда-то Татьяна Васильева и Станислав Садальский были не только коллегами, но и хорошими приятелями. Но минувшей весной актриса позволила себе сделать замечание артисту, сказав, что он уж слишком много внимания уделяет жизни других людей. Мол, если бы ее давний друг не распускал сплетни, то, возможно, его актерская карьера была бы успешнее. С тех пор Садальский не упускает возможности пройтись по звезде отечественного кинематографа. 

Вот и в этот раз актер опубликовал "честный" снимок Васильевой, на котором она запечатлена без парика и ретуши. На фотографии видны все морщинки актрисы. А вместо привычного парика на голове красуется темный платок. 

"Большинство нынешних старперов, действительно, весьма неприятны в общении. Желчные, злые, с непомерно раздутым эго, все вокруг им чего-то должны, непонятно, за какие заслуги. От них собственные родные вешаются", 

– подписал снимок актер. 

Правда, снимок спустя время Садальский удалил, не объяснив причин. Возможно, он решил, что перегнул палку. Или же его об этом попросила сама актриса, которая в своих социальных сетях старается выкладывать более удачные кадры.

К слову, говоря о конфликте с актером, звезда фильма "Увидеть Париж и умереть" отмечала, что старается не реагировать на колкости бывшего друга, подчеркивая, что хорошо себя чувствует и без этого человека. 

Ранее в Сети появилось свежее фото Татьяны Васильевой. Поклонники не сразу узнал известную актрису. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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