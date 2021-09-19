Артист в корне не согласен с инокиней

Ушедшая в монастырь Екатерина Васильева не забывает о мирской жизни и периодически дает комментарии, критикуя современных звезд. Мол, надо отправить артистов в шахты, чтобы они хоть какую-то пользу обществу принесли. Якобы сейчас знаменитости могут только похвастаться тем, что совращают публику. Юрий Лоза поспешил возразить бывшей представительнице той самой интеллигенции.

Исполнитель хита "Плот" отметил, что среди шахтеров много тех, кто не живет по законам Божьим. Ровно как и в мире шоу-бизнеса далеко не все являются прожженными грешниками. Так, Лоза напомнил Васильевой, что именно интеллигенция создала Менделеева, написала известное "Я помню чудное мгновение".

Певец не совсем понял, почему бывшая актриса вдруг решила, что вся современная элита плохая.

"Есть разные представители… Это же никак не относится к интеллигенции или шахтерам. Это природа человеческая такая – она, к сожалению, неоднородна. Нельзя всех мазать одной краской, нельзя говорить про всех одинаково",

– заключил Лоза.

Артист уверен, что людей меняют в худшую сторону деньги. Именно капитализм сделал современное общество таким, считает певец, подчеркивая, что во времена Советского союза такого не было. Тем более, что уж слишком хорошо чувствуется разница между богатыми и бедными гражданами. Из-за зависти вторых у подрастающего поколения формируются ложные идеалы и установки, которые активно поддерживаются медийными персонами.

Ранее сын-священник Васильевой прошелся по покойному Ефремову.