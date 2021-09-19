Певица была готова к главному вопросу, на который она не смогла дать ответ несколько лет назад

Накануне в эфире НТВ показали шоу "Секрет на миллион", героиней которого стала Наташа Королева. Певица на всю страну призналась, что у нее есть внебрачная дочь, которой уже два года. В шоке были не только самые преданные поклонники исполнительницы хита "Маленькая страна", но и ее семья. Позже артистка рассказала, что чувствовала, когда озвучивала свой самый главный секрет.

Королева не стала отрицать, что интервью для нее выдалось очень непростым. Как оказалось, за кадром находились специалисты, которые были в любой момент оказать помощь звезде отечественной эстрады.

"Скорая, которая дежурила, так как давление прыгало до 180, напряжение моих близких, стрессовая атмосфера!"

– вспомнила певица в своем "Инстаграме".

Так или иначе, Наталья осознавала, что Лера Кудрявцева задаст ей тот самый вопрос, на который она не смогла честно ответить пять лет назад. И решила, что настал тот момент, когда ее семья должна узнать правду, потому что осознавала, что с каждым годом хранить эту тайну будет сложнее и сложнее.

Подводя итог, Королева попросила не судить ее, а заодно и отключила комментарии под публикацией. Вспомнила певица и о словах Станислава Говорухина, который много лет посоветовал звезде не обращать внимания на критиков и злопыхателей.

Напомним, что плохо в эфире НТВ было не только Королевой, но и ее маме. Людмила Порывай, узнав о внучке, попросила принести ей успокоительное.