Королеву пришлось откачивать на скорой после откровений о внебрачной дочери

Королеву пришлось откачивать на скорой после откровений о внебрачной дочери
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица была готова к главному вопросу, на который она не смогла дать ответ несколько лет назад

Накануне в эфире НТВ показали шоу "Секрет на миллион", героиней которого стала Наташа Королева. Певица на всю страну призналась, что у нее есть внебрачная дочь, которой уже два года. В шоке были не только самые преданные поклонники исполнительницы хита "Маленькая страна", но и ее семья. Позже артистка рассказала, что чувствовала, когда озвучивала свой самый главный секрет. 

Королева не стала отрицать, что интервью для нее выдалось очень непростым. Как оказалось, за кадром находились специалисты, которые были в любой момент оказать помощь звезде отечественной эстрады. 

"Скорая, которая дежурила, так как давление прыгало до 180, напряжение моих близких, стрессовая атмосфера!"

– вспомнила певица в своем "Инстаграме". 

Так или иначе, Наталья осознавала, что Лера Кудрявцева задаст ей тот самый вопрос, на который она не смогла честно ответить пять лет назад. И решила, что настал тот момент, когда ее семья должна узнать правду, потому что осознавала, что с каждым годом хранить эту тайну будет сложнее и сложнее. 

Подводя итог, Королева попросила не судить ее, а заодно и отключила комментарии под публикацией. Вспомнила певица и о словах Станислава Говорухина, который много лет посоветовал звезде не обращать внимания на критиков и злопыхателей. 

Напомним, что плохо в эфире НТВ было не только Королевой, но и ее маме. Людмила Порывай, узнав о внучке, попросила принести ей успокоительное. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость312515
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