Артистка до сих пор вспоминает о произошедшем с некоторым волнением

В самом начале своего творческого пути Анита Цой участвовала в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. В те времена певица только начинала свой творческий путь. И во время одного из выпусков случился инцидент, о котором артистка забыть не может и по сей день.

На дворе был 1997 год. Было очень волнительно, ведь восходящей звезде предстояло работать на одной сцене с Примадонной. Как признается Цой, в те времена она не умела носить платья с декольте. Но на "Рождественских встречах" появилась именно в таком наряде.

"Я по сцене иду, а это "Олимпийский", Москва, народу! А я еще молодой артист, стесняюсь. Значит, отпеваю свою партию, а у нас мизансцена, приходит Алла Борисовна, поворачивается ко мне и обращает мое внимание на декольте",

– поделилась Цой воспоминаниями, добавив, что Примадонна отчитала ее за конфуз.

Как оказалось, певица так сильно махала руками, что совсем забыла о том, что у нее внушительное декольте. Из-за этого артистка случайно продемонстрировала публике больше дозволенного. Но спустя годы о такой щекотливой ситуации Анита вспоминает с улыбкой, но в тот момент певице хотелось сгореть со стыда. Но даже сейчас артистка хранит то самое платье. Сшил его, кстати, Валентин Юдашкин.

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