Актриса отказывается идти на контакт

Татьяна Федотова стала известной благодаря съемкам в киноленте Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни". Актриса исполнила роль Гюльчатай. Сейчас же знаменитость уже пару лет живет в деревне. Коллеги забили тревогу, поняв, что артистка угодила в секту.

Судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко в эфире телеканала НТВ подтвердил эту информацию, сказав, что Федотова попала в состав очень опасной религиозной организации. Но это только половина беды, потому что звезда советского кино начала привлекать в секту и своих коллег. Например, в аналогичной ситуации оказался и исполнитель роли красноармейца Петрухи Николай Годовиков.

Создатели секты, как это обычно и бывает, стараются вытянуть из людей побольше денег, а в некоторых случаях люди "добровольно" отказываются от своего имущества. Федотова, кстати, уже около двух лет состоит в этой организации.

"Это крайне сложный случай. Она считает, что люди, которые не пришли к этой организации, заблуждаются",

– подытожил эксперт.

Он также добавил, что спасти актрису будет очень непросто, особенно, если она сама этого не захочет.

Напомним, что ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как сложилась жизнь Федотовой. После съемок фильма она поняла, что карьера актрисы – не для нее. Уже будучи на пенсии Татьяна Павловна работала уборщицей в одном из музеев столицы.