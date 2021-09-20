Наследники решили пойти по стопам своего легендарного отца

Сергея Бодрова не стало 19 лет назад. Со своей супругой он познакомился в 1997 году, а уже спустя год пара поженилась. Через некоторое время на свет появилась Оля, а за месяц до гибели у звезды "Брата" родился сын Александр. Сейчас наследники актера уже взрослые. И дочь, и сын Бодрова решили связать свою жизнь с творчеством, а вдова по-прежнему верна своему избраннику.

Светлана Бодрова

Когда Бодрова не стало, Светлана осталась одна с Олей, которой на тот момент было четыре года, и месячным Сашей. Долгое время после смерти мужа журналистка отказывалась давать интервью, думая о том, как поставить детей на ноги.

Только спустя годы Бодрова дала интервью, которое тут же разлетелось на цитаты. Она призналась, что после смерти супруга ей вместе с детьми приходилось буквально выживать.

Спасло Бодрову возвращение в эфир шоу "Жди меня", помощь родных и друзей. В 2014 году Светлана стала вести "Время кино", но в 2018 шоу закрыли. С тех пор в эфир вдова актера не выходила.

Личную жизнь журналистка тоже не афиширует, более того, в интервью она призналась, что до сих пор верна супругу, живет памятью о нем.

Ольга Бодрова

Дочь решила пойти по стопам Бодрова. Примерно год назад Ольга дебютировала в театре, а в скором времени на экраны выйдет фильм с ней в главной роли.

С возрастом девушка стала все больше походить на отца. И дело не только во внешних данных, скорее, Бодрова унаследовала характер своего отца. Когда Ольга решила тоже стать актрисой, то об этом знал только ее крестный - Сергей Кушнерев. Он и поддерживал девушку во время экзаменов. В итоге поступила Ольга в ГИТИС, а в прошлом году успешно его окончила. Но в 2020 для Бодровой запомнится еще одним событием – она вышла замуж за актера Сергея Быстрова.

Александр Бодров

Наследник актера тоже решил связать свою жизнь со сценой, но стал не актером, а музыкантом.

Молодому человеку сейчас 18 лет. И как уверяет Светлана, характером Саша тоже пошел в папу. В этом году СМИ писали, что сын Бодрова собрал собственную музыкальную группу и презентовал дебютный альбом. Также он уже давал небольшие концерты, на которых присутствовали друзья и любители рэпа.