Дочь Смоктуновского попала в психиатрическую клинику вслед за братом

Дочь Смоктуновского попала в психиатрическую клинику вслед за братом
Иннокентий Смоктуновский. Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Злоупотребление запрещенными веществами сыграло с наследниками актера злую шутку

У Иннокентия Смоктуновского осталось двое детей: сын Филипп и дочь Мария. Как стало известно, сейчас оба наследника именитого актера проходят лечение в психиатрической больнице. Всему виной наркотическая зависимость. 

Внучка народного артиста объяснила, что ее отец очень тяжело переживает смерть любимой супруги, которой не стало два года назад. Из-за этого Филипп постоянно испытывал стресс, почти не выходил на улицу и отказываться хоть как-то контактировать с внешним миром. Тогда было решено отправить сына известного актера на лечение. 

Но Людмила Поргина заверила, что в актерской тусовке все давно знают, что у детей Смоктуновского были проблемы с запрещенными веществами еще в юные годы. Не исключено, что из-за пагубной привычки психика Филиппа и Марии пошатнулась. 

"Тогда уже сказали Смоктуновскому: "Иннокентий, осторожно, ваши дети принимают наркотики". Они сбили себе свою иммунку. Они не очень здоровы", 

– заключила вдова Караченцова. 

Позже к разговору подключился и Марк Рудинштейн, который подтвердил, что даже сам Смоктуновский не скрывал, что у его наследники "завязли в наркотиках". 

Даже сама дочь Филиппа не стала отрицать, что у ее отца действительно могли быть проблемы с запрещенными веществами. А вот о своей тете она такого сказать точно не может. Тем более, что Мария построила успешную карьеру. Правда, сейчас дочь Смоктуновского тоже решила пройти лечение в психбольнице, потому что испытывает некоторые проблемы с нервами. 

Ранее появились подробности госпитализации сына Смоктуновского в психбольницу. 

Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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