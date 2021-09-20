Чуда не случилось: Корчевников не смог одолеть тяжелую болезнь

Чуда не случилось: Корчевников не смог одолеть тяжелую болезнь
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеведущий раскрыл последние подробности своего состояния

Вот уже около шести лет Борис Корчевников борется со страшной болезнью. Узнав об доброкачественной опухоли в голове, телеведущий согласился на операцию, но и по сей день ему необходимо дважды в год проходить обследование, чтобы следить за динамикой лечения. Но верит журналист и в высшие силы, которые, к сожалению, пока не на его стороне. 

Однажды Корчевников, путешествуя по святым местам, телеведущий стал свидетелем настоящего чуда: парализованный человек исцелился прямо на его глазах. Тогда Борис тоже решил попросить об избавлении от болезни, мешающей ему жить спокойной жизнью. 

Но чуда не случилось. Из-за этого ведущий передачи "Судьба человека" даже утратил надежду. Но после разговора со священником все встало на свои места. Тогда Корчевников поинтересовался, почему же Бог помог тому мужчине встать на ноги, а ему исцелиться не удалось. 

В ответ батюшка сказал, что все произошло с несчастным Ивицей для Бориса. 

"Я не исцелился, но Бог показал, что он может это сделать, просто еще, значит, нужно поболеть пока, понести эту болезнь как крест какой-то", 

– цитирует телеведущего Общественная служба новостей

Напомним, что из-за своей болезни Корчевникову очень непросто работать на телевидении. Ему помогает целая команда редакторов, а в студии установлены несколько мониторов, которые дублируют вопросы. 

Также ранее телеведущий вспомнил о начале болезни, рассказав, что в тот момент, когда он узнал о диагнозе, он "стоял как на суде". 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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