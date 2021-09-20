Все происходило в уютной домашней обстановке

В минувшую субботу детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарри и Лизе, исполнилось восемь лет. Звездные родители организовали для наследников вечеринку с ряжеными актерами и большим количеством гостей. Празднование не уместилось в рамках одного дня, поэтому часть мероприятий была перенесена на воскресенье.

Так, накануне в гостях у семейства побывала Алина Родель – художник, продюсер и по совместительству близкая подруга Аллы Борисовны. Она преподнесла двойняшкам шикарный торт в виде замка, у входа в который расположились миниатюрные копии именинников.

Фотографией Родель поделилась в личном микроблоге. На снимке она позирует вместе с виновниками торжества и Пугачевой. Судя по внешнему виду собравшихся, все происходило в уютной домашней обстановке – без пышных нарядов и замысловатых причесок.

В разделе "сторис" Алина Ивановна опубликовала видео, на котором запечатлен момент задувания свечей на торте. Под традиционную песню Лиза и Гарри сначала загадали желание, а после потушили огоньки. Как только ребята справились со своей задачей, Родель наградила их аплодисментами.

Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного. В разделе комментариев они обратились к двойняшкам со словами поздравлений. Подписчики в очередной раз отметили, что дети растут невероятно талантливыми и обаятельными.

Ранее Галкин снял на скрытую камеру сюрприз от наследников. В свой день рождения Лиза и Гарри не забыли порадовать звездных родителей.