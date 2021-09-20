Торт в виде замка: появилось фото со второго дня празднования 8-летия Галкиных

Торт в виде замка: появилось фото со второго дня празднования 8-летия Галкиных
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Все происходило в уютной домашней обстановке

В минувшую субботу детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Гарри и Лизе, исполнилось восемь лет. Звездные родители организовали для наследников вечеринку с ряжеными актерами и большим количеством гостей. Празднование не уместилось в рамках одного дня, поэтому часть мероприятий была перенесена на воскресенье.

Так, накануне в гостях у семейства побывала Алина Родель – художник, продюсер и по совместительству близкая подруга Аллы Борисовны. Она преподнесла двойняшкам шикарный торт в виде замка, у входа в который расположились миниатюрные копии именинников.

Фотографией Родель поделилась в личном микроблоге. На снимке она позирует вместе с виновниками торжества и Пугачевой. Судя по внешнему виду собравшихся, все происходило в уютной домашней обстановке – без пышных нарядов и замысловатых причесок.

В разделе "сторис" Алина Ивановна опубликовала видео, на котором запечатлен момент задувания свечей на торте. Под традиционную песню Лиза и Гарри сначала загадали желание, а после потушили огоньки. Как только ребята справились со своей задачей, Родель наградила их аплодисментами.

Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного. В разделе комментариев они обратились к двойняшкам со словами поздравлений. Подписчики в очередной раз отметили, что дети растут невероятно талантливыми и обаятельными.

Ранее Галкин снял на скрытую камеру сюрприз от наследников. В свой день рождения Лиза и Гарри не забыли порадовать звездных родителей. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Зачем Вашингтону новая коалиция AUKUS: раскрыты истинные намерения США

Союз с Лондоном и Канберрой имеет далеко идущие планы

"Украинцы замерзают": Киеву предложили отказаться от нападок на "Северный поток – 2"

Местные власти не заботятся о простых жителях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей