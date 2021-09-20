Певец до сих пор не может отойти от случившегося

В последнее время Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, редко появляется на публике. Ходили слухи, что артист борется с онкологией. Однако продюсер опроверг данную информацию. Недавно стало известно о том, что в семье певца произошло горе, которое сильно его подкосило и повлияло на творческую активность.

Приятели Данилко рассказали о том, что певец похоронил мать. Светлана Ивановна ушла из жизни еще в 2020 году, однако о ее кончине общественность узнала только сейчас.

Родительнице Андрея не стало в возрасте 82 лет. Неизвестно, что послужило причиной трагедии.

В эфире передачи "Викриття.Післямова" бэк-вокалистка Данилко Елена Романовская отметила, что смерть матери выбила его из колеи. Исполнитель до сих пор не может смириться с тяжелой утратой.

У Андрея и Светланы Ивановны сложились очень теплые и доверительные отношения. Артист души не чаял в родительнице.

О главной трагедии в жизни певца знали только самые близкие. Рассказывать об этом поклонникам Данилко не хотел.

Светлану Ивановну похоронили на Полтавщине – в родном селе. Все организовал именно Андрей.

"Он все сделал как любящий сын", – отметил близкий друг знаменитости.

Женщина, живущая в одном доме с матерью звезды, помнит ее как замечательного, гостеприимного человека.

Ранее Данилко раскрыл подробности своего состояния. Исполнитель акцентировал внимание на том, что никакого серьезного диагноза у него нет.