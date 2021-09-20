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В последнее время Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, редко появляется на публике. Ходили слухи, что артист борется с онкологией. Однако продюсер опроверг данную информацию. Недавно стало известно о том, что в семье певца произошло горе, которое сильно его подкосило и повлияло на творческую активность.
Приятели Данилко рассказали о том, что певец похоронил мать. Светлана Ивановна ушла из жизни еще в 2020 году, однако о ее кончине общественность узнала только сейчас.
Родительнице Андрея не стало в возрасте 82 лет. Неизвестно, что послужило причиной трагедии.
В эфире передачи "Викриття.Післямова" бэк-вокалистка Данилко Елена Романовская отметила, что смерть матери выбила его из колеи. Исполнитель до сих пор не может смириться с тяжелой утратой.
У Андрея и Светланы Ивановны сложились очень теплые и доверительные отношения. Артист души не чаял в родительнице.
О главной трагедии в жизни певца знали только самые близкие. Рассказывать об этом поклонникам Данилко не хотел.
Светлану Ивановну похоронили на Полтавщине – в родном селе. Все организовал именно Андрей.
"Он все сделал как любящий сын", – отметил близкий друг знаменитости.
Женщина, живущая в одном доме с матерью звезды, помнит ее как замечательного, гостеприимного человека.
Ранее Данилко раскрыл подробности своего состояния. Исполнитель акцентировал внимание на том, что никакого серьезного диагноза у него нет.
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