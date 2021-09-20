Из-за родства артистка может стать обладательницей американского гражданства

Наташа Королева в эфире НТВ заявила, что у нее есть тайная дочь. Звездный адвокат Андрей Алешкин рассказал, на что может претендовать родственница артистки.

Напомним, несколько лет назад Королева продала свою яйцеклетку другу из Америки. Малышку в итоге выносила суррогатная мать. В том, что у нее есть дочь, Наташа впервые призналась в эфире проекта "Секрет на миллион".

Алешкин объяснил, что внебрачная наследница певицы автоматически получает гражданство США, ведь она появилась на свет в Штатах. Знаменитость тоже может получить американский паспорт, поскольку является ее биологической матерью.

Адвокат оценил слухи о том, что приятель Королевой и по совместительству отец девочки владеет огромным состоянием. СМИ утверждают, что мужчина широко известен в IT-кругах.

"Наследство биологического отца в будущем достанется дочери — она наследница первой очереди", – отметил Андрей.

Что касается Натальи, то претендовать на имущество друга она не имеет права, так как не состоит с ним в браке. Однако если артистка захочет, то сможет получить часть денег через дочь. Для этого ей придется обратиться в суд, чтобы заявить свои права на ребенка, а после этого потребовать выплаты определенной суммы на содержание малышки. Юрист уточнил – такой сценарий возможен только в том случае, если наследница будет жить с Наташей, передает "Комсомольская Правда".

Ранее выяснилось, что Королевой стало плохо после откровений о внебрачной дочери.