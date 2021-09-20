Изначально певицу даже не рассматривали для записи потенциального хита

Впервые знаменитая "Горная лаванда" в исполнении Софии Ротару и Яака Йоалы была исполнена на "Голубом огоньке" в 1986 году. Композиция, написанная Владимиром Матецким с Михаилом Шабровым, приглянулась сразу редактору Центрального телевидения Алле Дмитриевой – она решила, что спеть должна непременно звезда "Хуторянки" с эстонским эстрадником.

Однако проблема заключалась в том, что у Матецкого и Шаброва имелась своя точка зрения. Поэту и композитору вообще не представлялось возможным исполнение песни этим звездным дуэтом. Авторы уже списали Ротару со счетов, считая, что та уже морально устарела.

К тому же, у Шаброва не было никаких мыслей по поводу того, о чем можно написать для любовного диалога в песне – наступил двухмесячный простой. Вдохновение подарил случай: в книге он наткнулся на строчку, благодаря которой за сутки он сочинил весь текст к "Лаванде".

А Ротару для нежного и проникновенного исполнения немного выпила – чтобы избавиться от скованности. Авторам пришлось силой напоить звезду коньяком. Благодаря этому на записи София запомнилась на экране зрителю с блеском в глазах.

"Кстати, "Лаванду" в дуэте с Софией Ротару я исполнил всего один раз в жизни. Просто эту запись "Голубого огонька" часто крутили", – вспомнил Яак Йоала.

Композиция произвела в Союзе фурор – Ротару вновь начала сиять на эстраде, обретя статус народной звезды, а "Горная лаванда" оказалась в некотором роде ее привычной карточкой.

Недавно София призналась, что ей очень сложно переживать отмену концертов из-за пандемии.