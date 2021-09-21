Влюбленные закатили шумную вечеринку в честь помолвки

Лариса Копенкина – одна из немногих бывших Прохора Шаляпина, о которых он говорит с теплотой и смог сохранить дружеские отношения. Накануне стало известно, что женщина выходит замуж.

О том, что у Копенкиной появился возлюбленный, ее поклонники поняли еще в прошлом месяце. Бывшая Шаляпина тонко намекнула своему избраннику, что он должен быть счастлив, что она рядом с ним.

А уже днем ранее пара подала заявление в ЗАГС. Жениха зовут Василий Райский. О нем почти ничего не известно, но ясно одно – он тоже заметно младше своей потенциальной спутницы. Однако Копенкину это, судя по всему, ни чуть не смущает. Тем более, что у нее уже есть опыт отношения с мужчинами, которые заметно моложе.

В ЗАГС пара приехала на байке, чем удивила не только публику, но и своих друзей.

Так или иначе, на фотографиях заметно, что Лариса буквально светится от счастья, находясь рядом с женихом. Вечером возлюбленные решили отметить подачу заявления, закатив шумную вечеринку.

Празднование проходило в одном из столичных караоке-клубов. Поздравить пару пришли близкие друзья. Весь вечер жених и невеста танцевали, а в один момент Райский трогательно сделал своей будущей жене повторое предложение. Бурная реакция публики не заставила себя долго ждать.

Но нашлись и те, кто подумал, что скорая помолвка Копенкиной – это реакция женщины на недавнюю свадьбу ее бывшего возлюбленного.

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