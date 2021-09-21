Отношения между певицей и фотографом накалены до предела

Развод Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стал одним из самых обсуждаемых в прошлом году. Пара почти никак не комментировала свое расставание. Особенно не хотела говорить о личной жизни артистка. Спустя время фотограф все-таки выдал общественности некоторые подробности, но острые темы все равно старался не затрагивать. Как выяснилось, между бывшими супругами до сих пор есть противоречия. И мужчина намерен решать их через суд.

На минувшей неделе фотограф подал на блондинку в суд. В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова с детьми.

К слову, когда Дмитрий говорил об отношениях с бывшей супругой, он не раз признавался, что они никак не могут поделить детей. Якобы Гагарина не очень-то хочет, чтобы их совместная дочь Мия общалась и часто виделась с отцом.

Но дело не только о четырехлетней малышке, но и о 13-летнем Андрее, которого фотограф усыновил и любил как родного сына. А в последнее время Исхаков часто стал жаловаться своим подписчикам, что подросток от него отдалился. Но при этом мужчина не исключает, что у Андрея начался переходный возраст, поэтому не теряет надежды восстановить отношения с пасынком.

Ранее стало известно, что Гагарина разорвала все связи с бывшим мужем. Во время брака фотограф был руководителем творческого центра певицы, но теперь компанию ликвидируют. Также Исхакова уволили с поста генерального директора в ООО "Полина Гагарина".