Новый образ телеведущей не понравился даже преданным поклонникам

Юлия Барановская любит экспериментировать со стилем. В этот раз ведущая решила поменять прическу и отрезала себе "рваную" челку. Накануне теледива вышла в свет в новом образе, но поклонники перемены во внешности звезды не оценили.

В своем "Инстаграме" Барановская опубликовала фотографии со светского мероприятия, а после в красках рассказала о прошедшем вечере. Но подписчиков больше заинтересовала прическа Юлии. В комментариях начались нешуточные баталии между теми, кто образ телеведущей оценил, и теми, кто принялся сравнивать знаменитость с Аллой Пугачевой. Третьи же и вовсе назвали ведущую Первого канала дочкой Примадонны.

Так, большая часть поклонников отметила, что челка Барановской не идет. Мол, хоть ан Примадонну похожа, но на ухудшенную ее версию. "Похожа стала на Пугачеву", – написала одна из пользовательниц социальной сети. "Только хуже и старее", – ответила ей другая. А кто-то даже решил, что звезда надела парик.

"Челка не очень. Может с прямой челкой лучше. Это как болонка", " Парик не в тему", "Вспомнил Владимира Кузьмина", "Что с прической?", "Дочь Пугачевой", "Челка не идёт. Прибавила возраста",

– не унимаются злопыхатели в комментариях.

Однако нашлись и те, кому новый образ Барановской пришелся по вкусу. Многие отметили, что Юлия стала выглядеть моложе и стала еще красивее. "Кто скажет, что у этой девочки трое детей?" – в шутку поинтересовалась поклонница.

Ранее Барановскую отчитали за слишком яркий макияж на "Модном приговоре".