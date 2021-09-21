Стала известна причина отсутствия Кудрявцевой в эфире на НТВ

Стала известна причина отсутствия Кудрявцевой в эфире на НТВ
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Подобные ситуации случались и раньше

В воскресенье, 19 сентября, в эфире НТВ показали новый выпуск передачи "Звезды сошлись". Поклонники тут же забили тревогу, потому что в студии не было Леры Кудрявцевой. Выпуск, посвященный "отшельникам", Антон Привольнов вел один, а знаменитая блондинка в кадре так и не появилась. Зная, что у телеведущей порой бывают проблемы со здоровьем, фанаты шоу тут же начали думать о чем-то страшном. Источник, знакомый ситуацией, рассказал, почему теледива пропустила съемки. 

Как оказалось, из-за слишком плотного графика Кудрявцева не смогла принять участие в создании нового выпуска. При этом аноним уточнил, что подобное происходило и раньше. 

"Там ничего интересного", 

– подытожил собеседник "Телепрограммы". 

Сама же блондинка пока никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Но если вспомнить о том, что даже находясь в реанимациии под капельницами, Лера не забывала рассказывать подписчикам о ходе лечения, то можно предположить, что со здоровьем звезды действительно все хорошо. 

 

Напомним, что в марте этого года телеведущую экстренно госпитализировали. Ей стало плохо прямо на съемочной площадке. У Кудрявцевой резко заболело в груди, а голова стала тяжелой. Благо, результаты исследований показали, что ее здоровью ничего не угрожает. Телеведущая предположила, что она просто перенервничала. 

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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