Подобные ситуации случались и раньше

В воскресенье, 19 сентября, в эфире НТВ показали новый выпуск передачи "Звезды сошлись". Поклонники тут же забили тревогу, потому что в студии не было Леры Кудрявцевой. Выпуск, посвященный "отшельникам", Антон Привольнов вел один, а знаменитая блондинка в кадре так и не появилась. Зная, что у телеведущей порой бывают проблемы со здоровьем, фанаты шоу тут же начали думать о чем-то страшном. Источник, знакомый ситуацией, рассказал, почему теледива пропустила съемки.

Как оказалось, из-за слишком плотного графика Кудрявцева не смогла принять участие в создании нового выпуска. При этом аноним уточнил, что подобное происходило и раньше.

"Там ничего интересного",

– подытожил собеседник "Телепрограммы".

Сама же блондинка пока никак не комментировала сложившуюся ситуацию. Но если вспомнить о том, что даже находясь в реанимациии под капельницами, Лера не забывала рассказывать подписчикам о ходе лечения, то можно предположить, что со здоровьем звезды действительно все хорошо.

Напомним, что в марте этого года телеведущую экстренно госпитализировали. Ей стало плохо прямо на съемочной площадке. У Кудрявцевой резко заболело в груди, а голова стала тяжелой. Благо, результаты исследований показали, что ее здоровью ничего не угрожает. Телеведущая предположила, что она просто перенервничала.