Признание звездной матери застало парня врасплох

Несколько дней назад в эфире передачи "Секрет на миллион" Наташа Королева на всю страну призналась, что у нее есть внебрачная дочь. Многие засомневались в искренности слов артистки. Физиогномист Светлана Филатова расшифровала реакции всех родных звезды, присутствующих в студии.

Напомним, гостями проекта помимо Наташи стали ее супруг Сергей Глушко и сын Архип. Мать звезды Людмила Ивановна вышла со всеми на связь по видеозвонку. Для них новость о тайной дочери Королевой стала полной неожиданностью.

Филатова обратила внимание на то, как наследник исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" отреагировал на услышанное.

"У сына на лице написано напряжение, стыд и даже отвращение к происходящему", – отметила эксперт по лжи.

Мать артистки тоже не была готова к подобным откровениям. По словам эксперта, Людмила Ивановна непроизвольно отклонилась назад, что говорит об испытываемом ею страхе. Также на ее шок указывают широко раскрытые глаза и приподнятые брови.

А вот Глушко вел себя несколько странно. Светлана отметила, что Сергей был сильно напряжен. Он как будто заранее знал о том, что скажет супруга, но при этом всеми силами старался правдоподобно сыграть удивление.

Что касается самой Королевой, то певица держалась очень уверенно. Здесь, как считает физиогномист, есть два сценария – либо рассказ о внебрачной дочери оказался правдой, либо Наташа является замечательной актрисой.

Ранее адвокат раскрыл выгоду Королевой от внебрачной дочери.