"Была поражена": Лолита впервые отреагировала на оскорбление со стороны матери Миронова

"Была поражена": Лолита впервые отреагировала на оскорбление со стороны матери Миронова
Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певице пришлось спрятать свою неприязнь глубоко в душе

Лолита Милявская славится своими прямолинейностью и резкостью выражений. Немногие осмеливаются пойти против артистки, так как она всегда сможет дать отпор. Но однажды произошла такая ситуация, когда певице пришлось обуздать свой буйный нрав.

В эфире Ютуб-шоу Антона Красовского "Антонимы" Милявская рассказала о конфликте с матерью актера Евгения Миронова Тамарой Петровной.

На одном из шоу родительница кинозвезды уколола Лолиту, заявив, что та является плохой матерью. Такой вывод Миронова сделала на основе общеизвестного факта, что дочь исполнительницы хита "На Титанике" Еву воспитывала бабушка. Сама артистка не могла уделять много времени наследнице, поскольку была занята своей карьерой.

По мнению Тамары Петровны, "нормальная женщина" – это та, которая принимает активное участие в воспитании ребенка.

"Я была поражена. <...> Меня это впечатлило", – заявила Милявская.

В любом другом случае она бы поставила своего обидчика на место, но здесь был совершенно другой случай. Дело в том, что Лолита хорошо относилась к Евгению. Именно по этой причине певица промолчала и не стала оскорблять мать актера. Ей ничего не оставалось, как спрятать неприязнь по отношению к женщине глубоко в душе.

Ранее Лолита рассказала о личной жизни особенной дочери, которой диагностировали синдром Аспергера. Девушка делает акцент на учебе и своем развитии, а об отношениях пока не думает. 

Источник: Ютуб-шоу "Антонимы" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров
По теме

Tagesspiegel: Россия начала газовую войну против Евросоюза?

Закупочные цены на электроэнергию и газ в Европе бьют рекорды

Россия резко ответила на заявление Турции о незаконности выборов в Крыму

Принадлежность полуострова – вопрос решенный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей