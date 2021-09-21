Певице пришлось спрятать свою неприязнь глубоко в душе

Лолита Милявская славится своими прямолинейностью и резкостью выражений. Немногие осмеливаются пойти против артистки, так как она всегда сможет дать отпор. Но однажды произошла такая ситуация, когда певице пришлось обуздать свой буйный нрав.

В эфире Ютуб-шоу Антона Красовского "Антонимы" Милявская рассказала о конфликте с матерью актера Евгения Миронова Тамарой Петровной.

На одном из шоу родительница кинозвезды уколола Лолиту, заявив, что та является плохой матерью. Такой вывод Миронова сделала на основе общеизвестного факта, что дочь исполнительницы хита "На Титанике" Еву воспитывала бабушка. Сама артистка не могла уделять много времени наследнице, поскольку была занята своей карьерой.

По мнению Тамары Петровны, "нормальная женщина" – это та, которая принимает активное участие в воспитании ребенка.

"Я была поражена. <...> Меня это впечатлило", – заявила Милявская.

В любом другом случае она бы поставила своего обидчика на место, но здесь был совершенно другой случай. Дело в том, что Лолита хорошо относилась к Евгению. Именно по этой причине певица промолчала и не стала оскорблять мать актера. Ей ничего не оставалось, как спрятать неприязнь по отношению к женщине глубоко в душе.

Ранее Лолита рассказала о личной жизни особенной дочери, которой диагностировали синдром Аспергера. Девушка делает акцент на учебе и своем развитии, а об отношениях пока не думает.