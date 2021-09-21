"История покрыта туманом": Шаляпин выразил свое отношение к будущему мужу Копенкиной

"История покрыта туманом": Шаляпин выразил свое отношение к будущему мужу Копенкиной
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артист желает своей экс-избраннице только счастья

С самого утра СМИ пишут о том, что экс-жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина снова собралась замуж. О ее избраннике почти ничего не известно, но, если верить слухам, мужчина состоятельный. И, что не менее важно, молодой. Выпускник "Фабрики звезд" не смог пройти мимо такой новости и рассказал о своем отношении к новому избраннику бывшей возлюбленной. 

В разговоре с "Телепрограммой" Шаляпин отметил, что искренне рад за Копенкину и желает ей только счастья. Тем более, считает певец, сейчас подходящее время для нее для того, чтобы выйти замуж. Но будущему мужу артист все-таки пока не доверяет. 

"Будем надеяться, что он состоятельный, как пишут СМИ. Правда, не верится в его состоятельность. Мне кажется вся эта история пока покрыта туманом", 

– отрезал Прохор. 

Но певец не собирается пустить это дело на самотек. Шаляпин пообещал журналистам, что обязательно выяснит, за кого Копенкина собралась замуж, потому что он ее по-прежнему любит. 

Прохор осознает, что к его мнению бывшая жена вряд ли будет прислушиваться, но он все равно за нее переживает и хочет, чтобы рядом с некогда любимой женщиной был достойный мужчина. Ведь, как показало время, именно о Копенкиной Шаляпин говорит с особой теплотой, вспоминая о своих бывших пассиях. 

Напомним, что ранее стало известно, что бывшая Шаляпина собралась замуж за молодого мужчину по имени Василий Райский. После подачи заявления пара отправилась отмечать радостное событие в караоке, не забыв поделиться яркими кадрами с вечерники. 

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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