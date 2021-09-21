Продюсер жалеет, что не обратился к врачу раньше

На личной странице в "Инстаграм" певица Валерия опубликовала видео, на котором ее супруг Иосиф Пригожин ходит по дому в темных очках. Артистка упомянула, что ее избранник перенес операцию на глаза, однако вдаваться в подробности не стала. Зато сам продюсер охотно рассказал, зачем ему потребовалось хирургическое вмешательство.

В беседе с 5-tv.ru Пригожин отметил, что некоторое время назад у него начались проблемы с левым глазом. Причина, как считает Иосиф, кроется в возрастных изменениях. Продюсер подумывал над тем, чтобы обратиться к специалистам, однако его планам постоянно мешала работа.

Зимой этого года супруг исполнительницы хита "Часики" подхватил коронавирус. Болезнь у знаменитости протекала в тяжелой форме. Его даже пришлось подключать к кислороду, поскольку состояние резко ухудшалось.

К счастью, благодаря врачам и правильному лечению Пригожину удалось победить недуг. Однако вирус оставил отпечаток на здоровье звезды. Пострадало прежде всего "слабое место" Иосифа – его зрение.

В итоге продюсер понял, что откладывать операцию больше нет возможности. Хирургическое вмешательство прошло удачно.

"Я доволен. Мне надо было сделать глаз давно уже", – отметил муж Валерии.

На данный момент Пригожин восстанавливается после процедуры. Пока что он вынужден прятать глаза за темными очками, так как дневной свет воспринимается не очень хорошо.

Ранее Пригожин дал совет получившему антироссийскую награду на Украине Вахтангу Кикабидзе.